Argıncık Esnaf Odası'nda Akpınar güven tazeledi

Argıncık Esnaf Odası'nda yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Sayit Akpınar güven tazeledi.

Genel kurul TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve üyelerin katılımıyla düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı. Gündem maddeleri üyelerce oybirliği ile kabul edildi. Tek adaylı seçimde mevcut başkan Sayit Akpınar güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Sayit Akpınar'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - KAYSERİ