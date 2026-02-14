Haberler

Argıncık Esnaf Odası'nda Akpınar güven tazeledi

Argıncık Esnaf Odası'nda yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Sayit Akpınar, tek aday olarak güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Toplantıya TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan ve oda başkanları katıldı.

Argıncık Esnaf Odası'nda yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Sayit Akpınar güven tazeledi.

Genel kurul TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve üyelerin katılımıyla düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı. Gündem maddeleri üyelerce oybirliği ile kabul edildi. Tek adaylı seçimde mevcut başkan Sayit Akpınar güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Sayit Akpınar'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
