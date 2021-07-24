ARGEM ÖĞRENCİMİZDEN ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK BAŞARI
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ARGEM ÖĞRENCİMİZDEN ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK BAŞARI

ARGEM ÖĞRENCİMİZDEN ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK BAŞARI
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ARGEM öğrencimiz Tolga Atılır, gurur verici bir başarıya imza atarak Ülkemize 32. Uluslararası Bilim Olimpiyatında ALTIN MADALYA kazandırdı.

ARGEM öğrencimiz Tolga Atılır, gurur verici bir başarıya imza atarak Ülkemize 32. Uluslararası Bilim Olimpiyatında ALTIN MADALYA kazandırdı. .

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Biyoloji dalında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimizden Tolga Atılır, 18-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Portekiz'in ev sahipliğinde 76 ülkeden 304 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 32. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında (IBO 2021-IBO Challenge II) ALTIN madalya almaya hak kazandı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek, bizlere bu gururu yaşatan olimpiyat takımı öğrencimizi tebrik ediyor; öğrencimiz Tolga Atılır'a, ailesine, danışman öğretmenleri Fatma Sönmez ve Pınar Özdemir ile ARGEM öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz.

Tüm yavrularımızın yolları açık olsun.

Kaynak: Habermetre

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