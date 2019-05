Argela'nın da dahil olduğu SIGMONA projesine EUREKA Yılın İnovasyon Ödülü

Türk Telekom'un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, proje ortakları arasında etkin rol aldığı Avrupa Birliği tarafından yürütülen Celtic-Next araştırma programı kapsamında başarıyla tamamlanan SIGMONA, EUREKA Global Innovation Summit'te Eureka İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Türk Telekom iştiraki Argela, proje ortakları arasında bulunduğu, Avrupa Birliği destekli Celtic-Next Araştırma Programı kapsamında hayata geçirilen SIGMONA projesi, EUREKA Global Innovation Summit'te Eureka İnovasyon Ödülü'nü aldı. Yapılan bilgilendirmede; SIGMONA projesi, SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) ve NFV (Ağ İşlev Sanallaştırma) teknolojilerinin 4G (LTE) ağında kullanılmasını araştırarak; haberleşme ağının ve üzerindeki işlevlerin yazılım tabanlı hale getirilerek sanallaştırılmasını ve böylelikle ağ kurulum maliyetlerinin azalmasını ve ağ yönetiminin kolaylaşmasını hedefliyor. Ağ çözümleri üreticiden bağımsız hale gelirken ağ kaynakları da merkezi ve dinamik olarak yönetilebiliyor. Bu sayede gelişmiş güvenlik çözümlerinin de önü açılıyor. Argela koordinatör ve ortak olarak yer aldığı bu projede, işin teknik aşamalarında etkin rol alıyor, AR-GE çalışmaları yaparak yeni ürünler ve çözümler geliştiriyor ve var olanlara yenilikçi özellikler katıyor.

Ağ verimliliği ve performans en üst düzeye çıkıyor

Argela AR-GE Direktörü Dr. Burak Görkemli, aldıkları ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Sunduğumuz yerli ve milli çözümlerle, ülkemizi 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri geliştiren ülkeler ligine taşıyoruz. Bu alanda sürdürdüğümüz araştırma geliştirme faaliyetleri ile sektörümüze öncülük ediyoruz. SIGMONA Projesi, geleceğin 5G teknolojilerinde etkin rol oynayacak olan Yazılım Tanımlı Ağ ve Ağ İşlev Sanallaştırma özelliklerinin, bugünün LTE şebekelerine de başarıyla entegre edilebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketlerin ağ verimliliğini ve performansını en üst düzeye çıkartmalarını sağlarken aynı zamanda 5G'ye de hazırlanmalarına imkan vermesi açısından çok önemli. Avrupa Birliği telekom ve bilgi teknolojileri alanında endüstriyel rekabet gücünü AR-GE projeleri geliştirerek artırmayı amaçlayan EUREKA programı kapsamında, SIGMONA'nın İnovasyon Ödülü alarak başarısını tescillemesi bize büyük bir kıvanç verdi".

Avrupa'daki AR-GE şirketleri EUREKA ve Celtic-Next'te projeleriyle yarışıyor

AR-GE şirketlerinin proje bazlı katılabildiği Celtic-Next Araştırma Programı kapsamında, sunulan ortaklı proje önerileri kabul edildiğinde her ortak şirket kendi ülkesindeki destek programlarına başvurarak AR-GE fonlarından yararlanıyor. SIGMONA projesi de bu kapsamda TÜBİTAK 1509 programı kapsamında destekleniyor. SIGMONA projesi EUREKA Global Project of the Year 2019 Award ödülünün yanı sıra Celtic-Plus Innovation Award 2018 ve Excellence Award for Network Technologies 2017 ödüllerine de layık görülmüştü. - İSTANBUL

