- Arfrin'de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı
- Arfrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralıAFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
- Arfrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
AFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Afrin'deki Kava kavşağında bomba yüklü motosiklet ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için hastanelere götürüldü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.