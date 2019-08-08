08.08.2019 20:05

- Arfrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

AFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Afrin'deki Kava kavşağında bomba yüklü motosiklet ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için hastanelere götürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA