'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'
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'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'

oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'ANTALYA'da, kızları H.E.'yi (14) taciz ettiği iddiasıyla 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) döverek öldürdükleri öne sürülen baba Veysi E. (47) ile ağabey Kadir O.E.'nin (25), yargılanmasına başlandı.

'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'
01.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:24

oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'

ANTALYA'da, kızları H.E.'yi (14) taciz ettiği iddiasıyla 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) döverek öldürdükleri öne sürülen baba Veysi E. (47) ile ağabey Kadir O.E.'nin (25), yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay'ın, 'Kız kardeşini, yüzü kapalıyken mahrem yerlerinden nasıl tanıdın'" sorusuna, ağabey Kadir O.E., 'Göz kısmında küçük bir çizgi vardı' yanıtını verdi.

Olay, 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir O. E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir O.E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir O.E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Veysi E. ve Kadir O.E. hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün başlandı. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir O.E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne-babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmaları alınan Veysi E. ve Kadir O.E., Özdemir'in kendilerine küfür ederek, saldırdığını ve darp ettiğini iddia etti.

'YÜZÜ KAPALIYKEN MAHREM YERLERİNDEN NASIL TANIDIN'

Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerinde, yüzünde emoji olan kız kardeşinin yarı çıplak fotoğrafını sosyal medyada gördüğünü anlatan Kadir O.E., duruşmada Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay'ın, 'Kız kardeşini, yüzü kapalıyken mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?" sorusuna, 'Göz kısmında küçük bir çizgi vardı" yanıtını verdi.

Duruşmada SEGBİS üzerinden, uzman eşliğinde tanık sıfatıyla ifadesi alınan H.E. ise Şeyhmus Özdemir ile 2 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını anlatarak, 'Sonrasında sevgili olduk. Ona göğüs kısmımın açık fotoğrafını attım. Sonrasında buluştuğumuz yerde beni taciz etti. Tedirgin oldum ve oradan kaçtım. Kimseye yaşadıklarımı anlatamadım. Ağabeyim iki yıl sonra fotoğrafımı sosyal medyada görünce anlatmak zorunda kaldım. Hatta o zamanlar intihar etmek için bileklerimi de kestim" dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'VİCDANSIZLAR VİCDANDAN ÇOK SÖZ ETTİ'

Duruşma çıkışı Şeyhmus Özdemir'in annesi, babası ve arkadaşları, 'Ares'in katillerini savunmayın', 'Ares için adalet istiyoruz' sloganları attı. Anne Sultan Kızılay, sanıkların, Ares'in kendilerini tahrik ettiğini söylediğini ifade ederek, 'İki sanığı toplasan 150 kilo eder. Ares 65 kilo. Onları nasıl tahrik edebilir' Bugüne kadar 4-5 kez ifade verdiler. Tüm ifadeleri de çelişkili. Yalan beyanda bulundukları ortada. Vicdansızlar vicdandan çok söz ettiler. Benim yavrumu ezerken, perişan ederken, kafatasını patlatırken vicdanları neredeydi? Elmacık kemikleri, sol kaburgaları kırık, ayağı çatlak, daha sayamadığım çok şey var. Ellerini arkaya bağlayıp arka koltuğa, yüzüstü atmışlar. Gidip yemeklerini yedikten sonra geri geliyorlar ve oğlumun ölüp ölmediğini kontrol ediyorlar. Oğlum kan kaybından gittikten sonra 112'yi aramışlar. Şimdi onlar tahrik olduklarını söylüyor. Biz şu an tahrik olmuyor muyuz? Ares için adalet istiyorum" diye konuştu.

Baba Yaşar Özdemir de 'Bu şarlatanlar çok komik. Mahkemede Charlie Caplin oynamaları beni şahsen güldürdü. Hakimler de güldü. Ares'in babası olmakla gurur duyuyorum. Ölmüş dahi olsa sonuna kadar arkasındayım. Ares onları tuzağa düşürmüş, Ares onları dövmüş ve hatta Ares onları nasıl öldürmemiş ona şaşırdım. Biz adalete güveniyoruz. Adalet yerini bulacak. Önce Allah'a sonra adalete güveniyoruz" dedi.

ARES'İN ARKADAŞINDAN 'NASIL TANIDIN' SORUSU

Zeynep Özer, Ares'i 6 yıldır tanıdığını belirterek, şöyle dedi:

'Ares fenomenliğe adımını attığından beri hesabı bende açıktı. Yaşından büyük ve küçük kızların sırf popüler olmak için neler yazdığını ve yaptığını ben biliyorum. Fakat, Ares o tür kızlara hiçbir şekilde cevap bile vermiyordu. Aras kızlara arkadaş gözüyle bakıyordu. Her zaman bu böyle oldu. Zaten onun hayatı, video çekmek, eğlenmek, arkadaşlık kurmaktı. Bunun ilerisine hiçbir zaman geçmedi. Bizzat benim evimde kaldı. Ben onların evinde kaldım. Annelerimiz de arkadaş. Bunca yıldır birlikteyiz. Neden bana veya yanındaki insanlara bir yanlışı olmadı' Abisi kız kardeşinin yüzünde emoji varken, yüzü görünmezken, nasıl oluyor da mahrem yerlerini görerek, 'Bu benim kardeşim. Fotoğrafı şu şu siteye düşmüş' diyebiliyor. Bu mantıklı mı sizce?"

Pınar Taş da Ares'in 6 yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, 'Bizlere hep kardeş gözüyle baktı. Kadınlar ve kızlar onun için çok değerliydi. Çektiği videolarda da bunu sürekli belirtiyordu. Onları korumak adına videolar çekti. Eğer öyle bir durum olsaydı bize söylerdi. Ares bir gün olsun bize kötü gözle bakmadı ve bakanlara da karşı geldi. Böyle bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyoruz" diye konuştu.

Ares ile 3 yıldır arkadaş olan Dilan Aktaş ise 'Babası kızını mahrem bölgesinden tanıdığını söylüyor. Benim annem bile beni mahrem bölgemden tanımaz ve bilmez. Bu baba eğer kızını orasından burasından tanıyorsa, ben şundan şüphelenirim; Demek ki babası daha önceden çok görmüş."

Kaynak: DHA

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