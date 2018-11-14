Arena, Yerliliğini İso Yerli Malı Belgesi ile Tescilledi

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova'nın farklı sektörlerdeki şirketlerin saha hizmetlerini en etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak üzere geliştirdiği Arena çözümü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 'Yerli Malı Belgesi' almaya hak kazandı.

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova'nın, saha hizmetlerinin etkin yönetimi için geliştirdiği Arena çözümü, İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) 'Yerli Malı Belgesi' aldı. Yenilikçi özellikleriyle saha operasyonlarında verimliliği artıran Arena, yüzde 100 yerli katkı oranıyla Türkiye'de yalnızca sanayi odaları tarafından sağlanan ve yerlilik katkı oranına göre tescillenen firmalara verilen 'Yerli Malı Belgesi'ne layık görüldü.

Arena'nın hızlı destek ve operasyon kabiliyeti ile saha operasyonlarının her aşamasında ekiplere ve yöneticilerine üstünlük sağladığını belirten İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, "Uzman mühendislerimizle dünya standartlarında, yenilikçi teknoloji çözümleri geliştiriyor ve sektörümüze öncülük ediyoruz. Sunduğumuz yüzde 100 yerli teknoloji ürünü çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuklarında işletmelerin yanında yer alıyor, verimliliklerini ve rekabet güçlerini en üst düzeye çıkartmalarını sağlarken, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de önemli bir katkı yapıyoruz. Yerli çözümlerin ülkemiz için taşıdığı önemin her geçen gün daha iyi anlaşılması ve Arena çözümümüzün İstanbul Sanayi Odası'ndan Yerli Malı Belgesi alarak yerliliğinin tescillenmiş olması bize kıvanç veriyor" dedi. - İSTANBUL