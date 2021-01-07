Arena ve APC by Schneider Electric iş birliğine gitti

Schneider Electric ve Arena, müşterilerinin IT gereksinimlerine ve sorunlarının çözümüne özel ve farklı yaklaşımlar geliştirecek iş birliğine imza attı.

Schneider Electric ve Arena, müşterilerinin IT gereksinimlerine ve sorunlarının çözümüne özel ve farklı yaklaşımlar geliştirecek iş birliğine imza attı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, birkaç kabinlik sistem odalarından onlarca kabinlik büyük veri merkezlerine kadar, süreçler olarak da tasarımdan kuruluma kadar dijitalleşmenin kilit noktası olan veri merkezleri için bütüncül bir çözüm ve hizmet sunulacak iş birliği kapsamında ayrıca, mikro veri merkezleri de dahil olmak üzere en güvenilir ve verimli ürünler ile ileri düzey yazılımlar bu çözümlerin temelini oluşturacak.

Yeni iş birliği ile APC by Schneider Electric markasının tüm IT altyapı teknolojileri Arena tarafından sunulacak. Kesintisiz güç kaynaklarından hassas soğutma cihazlarına, kabinlerden DCIM yazılımına kadar çok geniş bir ürün gamı, veri merkezi aktif elemanları olan server, storage ve network ekipmanları ile birlikte aynı portföy altında sunulacak ve veri merkezleri için uçtan uca bir çözüm oluşturulacak.

Müşterilere veri merkezi eğitimi

APC by Schneider Electric ve Arena, sadece ürün ve çözümler sunulmasında değil, Arena iş ortaklarının APC by Schneider Electric ürünlerini yakından görmek ve deneyimlemek fırsatını yakalayacakları Arena Galaxy Demo ve Eğitim Merkezi bünyesinde de iş birliği gerçekleştirecek.

Arena Galaxy Demo ve Eğitim Merkezi'nde, Arena'nın portföyünde yer alan server, depolama ve network ekipmanları APC kabinlerde konuşlanırken, bu kritik IT ekipmanlarının güç ihtiyacı ve dağıtımı yine APC UPS ve PDU'lar ile karşılanıyor. Bu veri merkezi yine APC Inrow Cooling cihazı ile efektif bir şekilde soğutulurken, son olarak DCIM yazılımı ile izleniyor.

Arena Galaxy Demo ve Eğitimi Merkezi'nde katılımcılar, tüm bu ürünleri ve daha ötesinde uçtan uca bu entegre çözümü aynı anda ve aynı ortamda deneyimleme fırsatı bulurken, teori ve pratiği birleştirerek ciddi bir veri merkezi eğitimi alma fırsatı bulacak.

"Müşterilerimize eşsiz bir değer sunacağımıza inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam, şunları kaydetti:

"Yüksek bütçelerle kurulan veri merkezleri/IT sistemlerinin hizmet kesintisi olmadan, verimli, yüksek performanslı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan altyapıyı Arena portföyü altında uçtan uca bir çözüm olarak sağlayacağız ve böylece müşterilerimize eşsiz bir değer sunacağımıza inanıyoruz.

APC, bugün, Fortune 500 firmalarının yüzde 96'sının tercihi olan ve lider IT üreticileri ile yıllar süren stratejik ortaklıklarıyla sektörde en güvenilir ve verimli çözümleri sunan kurum olarak tanınıyor. Yenilikçi sistem mimarimiz EcoStruxure altında ileri düzey yazılımlar ile veri merkezinde envanter ve kapasite yönetiminden felaket senaryolarının hazırlanması ve bunların önlenmesine kadar çok güçlü bir katma değer yaratıyoruz. Arena Galaxy Demo ve Eğitim Merkezi'nde bu konuları detaylı olarak müşterilerimizle paylaşabileceğiz."

"APC by Schneider Electric ürünlerini güçlü bir değere dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Arena Genel Müdürü Serkan Çelik de APC'nin global bir marka olması ve bu güç sayesinde sahip olunan teknik özelliklerin, tedarik ve üretim kapasitesini ve markaya duyulan güvenin APC ile iş birliğine gitmelerindeki en önemli nedenler olduğunu bildirdi.

Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimize uçtan uca çözüm sunacağımız bu iş birliğimiz sayesinde APC by Schneider Electric ürünlerini uygun fiyat ve ödeme esneklikleri, lojistik, teknik danışmanlık ve destek hizmetleri ile güçlü bir değere dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İki şirket, müşterilerinin IT gereksinimlerine özel ve farklı yaklaşımlar oluştururken, geniş iş ortağı ağı ile hızlı bir operasyonel süreç sağlayacak, tüm dağıtım kanallarındaki tedarikçi ve iş ortaklarının işlerini geliştirmelerine ve müşterilerinin ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerine ulaşabilmelerine olanak sunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu