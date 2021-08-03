AREN PSİKOLOJİK DANIŞMALIK MERKEZİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALADI

İLKADIM BELEDİYESİ AREN PSİKOLOJİK DANIŞMALIK MERKEZİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALADIİlkadım Belediyesi, belediyede çalışan personelin birinci derece yakınlarının okul, aile ve sosyal yaşamındaki tüm süreçlerin (Psikososyal ve Kişisel Gelişimleri) takip edilerek desteklenmesi için AREN...

İLKADIM BELEDİYESİ AREN PSİKOLOJİK DANIŞMALIK MERKEZİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALADI

İlkadım Belediyesi, belediyede çalışan personelin birinci derece yakınlarının okul, aile ve sosyal yaşamındaki tüm süreçlerin (Psikososyal ve Kişisel Gelişimleri) takip edilerek desteklenmesi için AREN Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile işbirliği protokolü imzaladı.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık'ın makam odasında gerçekleşen protokolün imza töreninde AREN Danışmalık kurum yetkilisi Seval Yıldırım Psikolog Umut Ulusoy hazır bulundu. İmza protokolünde konuşan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Belediye çalışanlarımızın fiziksel performanslarının ve yeteneklerinin arttırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra psikososyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanmasını da önemsiyoruz. AREN ile imzaladığımız işbirliği protokolü sonrasında çalışanlarımızın mental gelişimlerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Bir yıl boyunca imza altına aldığımız sözleşme ile çalışan personellerimiz yüzde 33 indirimden faydalanabilecek. AREN uzmanları personelimize ve ailelerine verecekleri eğitimler ve diğer çalışmalarla destek olacaklardır. Kendilerinden beklentimiz karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilen, güçlü bir zihne sahip başarılı nesillere yetiştirmemize yardımcı olmalarıdır. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş, başta olmak üzere tüm AREN çalışanlarına başarılar diliyor ve belediyemize vermiş oldukları destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başarı sadece beden olarak düşünmeyin"

Başarıya sadece beden olarak düşünür ama zihnin performansı da alınan verim için oldukça önemli olduğunun altını çizen AREN yetkilisi Seval Yıldırım, " Kurumlar arasında çalışanların daha bilinçli hareket etmelerini bunu çalışmalarına yansıtmaları için destek sağlıyoruz. Beden dili eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmek, çalışma yöntemlerini güçlendirmek gibi kişilerin çalışma performanslarını psikolojik olarak en üst seviyeye çıkarmak için terapiler uyguluyoruz. Bu da kurumlara verdiğimiz hizmetle üretimi artırmaya çalışma ortamının psikolojik motivasyonunu en iyi hale getiriyor. AREN Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak böyle bir çalışmada yer almaktan heyecan duyduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu

Kaynak: Habermetre