Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 67-92
SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin ÇelikAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kaan Sarıaslan 11, Saffold 7, Cengizhan İvedi 10, Mert Celep 5, Upshaw 13, Yiğit Can Vardal 5, Deniz Kılıçlı 12, Uğur Hortum 4ANADOLU EFES: Micic, Buğrahan Tuncer 7, Anderson...
09.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:29
SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin ÇelikAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kaan Sarıaslan 11, Saffold 7, Cengizhan İvedi 10, Mert Celep 5, Upshaw 13, Yiğit Can Vardal 5, Deniz Kılıçlı 12, Uğur Hortum 4ANADOLU EFES: Micic, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 10, Peters 22, Sertaç Şanlı 9, Tolga Geçim 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Moerman 7, Beaubois 9, Yiğitcan Saybir 10, Doğuş Balbay 1, Mustafa Kurtuldum 31'İNCİ PERİYOT: 19-26İLK YARI: 35-433'ÜNCÜ PERİYOT: 42-68
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 17 galibiyetle ilk sıradaki yerini korurken, ev sahibi ekip ise haftayı 3 galibiyetle 15'inci sırada kapattı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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