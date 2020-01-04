Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68

04.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:06

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 20, Devin Williams 12, Muhsin Yaşar 13, Batın Tuna 12, Berkan Durmaz 14, Barış Ermiş 2, Ata Can Atsüren 3, Muhaymin Mustafa 2, Bora SatırAREL ÜNİ. BÜYÜKÇEKMECE : Osiris Eldridge 13, Jeremy Saffold 11, Andrew Delano Andrews 18, Mert Celep, Robert Upshaw Iii 7, Cengizhan İvedi 7, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Kaan Sarıaslan 5, Arda Erdoğan, Yiğit Abdullahoğlu, Uğur Hortum1'İNCİ PERİYOT: 25-20İLK YARI: 60-403'ÜNCÜ PERİYOT: 90-50

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 42 sayı farkla 110-68 yendi.Maçın ilk bölümlerinden itibaren rakibi üzerindeki etkisini hissettiren TOFAŞ, pota altını verimli kullanarak ilk periyodu 25-20 önde bitirdi. İkinci periyotta Devin Williams'ın üst üste basketleriyle maçın momentumunu tamamen eline geçiren Bursa temsilcisi, 13'üncü dakikada Matt Lojeski'nin üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 40-28. Akabinde Williams-Lojeski ikilisiyle sayılar bulmaya devan eden TOFAŞ, soyunma odasına 60-40'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta iyi bir savunma yapan Bursa temsilcisi, bu periyotta rakibini yalnızca 10 sayıda tuttu. Bununla beraber hücum etkinliğini zenginleştiren TOFAŞ, genç oyuncusu Berkan Durmaz'ın da periyodun son bölümlerindeki skorer oyunuyla farkı iyice artırdı ve son periyoda 40 sayı farkla girdi: 90-50. Maçın son periyodunda genç oyuncularının ağırlıkta olduğu bir beş ile parkede yer alan Bursa temsilcisi, aradaki sayı farkını korudu ve parkeden 42 sayılık farkla 110-68 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA