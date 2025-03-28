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Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi?
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Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek veya şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Ramazan Bayramında ücretsiz köprü ve otoyolların listesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılıyor. Peki, Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi?

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı ile ilgili henüz ücretsiz toplu taşıma açıklaması Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmadı. Geçtiğimiz senelerde toplu taşıma bayram boyunca bedava olmuştu. Bu yıl da ücretsiz olması bekleniyor.

Arefe günü ise toplu taşıma ücretsiz olmuyor.

Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz olacak sorusunu merak edenler için, genellikle büyükşehir belediyeleri, bayram süresince halkın ulaşımını kolaylaştırmak adına ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunmaktadır. 2025 yılında da şu şehirlerde ücretsiz ulaşım olması öngörülmektedir:

İstanbul : İBB, geçmiş yıllarda olduğu gibi metro, metrobüs, tramvay ve otobüslerde ücretsiz ulaşım uygulaması yapabilir.

Ankara : EGO otobüsleri, metro ve Ankaray hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanabilir.

İzmir : İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, metro, vapur ve tramvay hizmetlerinde ücretsiz ulaşım imkânı sunulabilir.

Diğer Büyükşehirler: Bursa, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerde de benzer uygulamalar olabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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