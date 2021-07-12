Arefe günü tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü tatil mi?
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Arefe günü tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü tatil mi?

Arefe günü tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü tatil mi?
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19 Temmuz Pazartesi gününün bayram tatili ile birleşip birleşmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi günü tatil mi? Arefe günü tatil mi? İşte, detaylar…

15 Temmuz Perşembe gününü resmi tatil olması 19 Temmuz Pazartesi gününün tatil olup olmadığının merak edilmesine neden oldu. Peki, Pazartesi günü tatil mi? işte merak edilen sorunun yanıtı.

19 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz Cuma gününün tatil ilan edilmesi halinde 19 Temmuz Pazartesi günü de tatil edilmesi gerekecek ve tatil süresi 11 gün olmuş olacak. Bu yüzden kabine toplantısı açıklarını beklemek gerekiyor. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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