Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
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Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler

Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Ramazan Bayramı arefesinde Ereğlili Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Ramazan Bayramı arefesinde Ereğlili Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte; 2016 yılında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan ve adı İlçedeki Kepez İlkokulu'nda yaşatılacak olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın mezarını ziyaret etti. Ziyarete, Bozkurt ve beraberindeki partililerin yanı sıra şehidin ablası Yasemin Kiremitçi ve şehidin yakınlarından Sezai Acar da katıldı. Ziyarette, şehidin mezarı başında Yasin-i Şerif okundu ardından ise Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar ile bugüne kadar vatan için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş tüm vatan evlatları için dua edildi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; şehit Kader Acar'ın yanı sıra annesi Şadiye Acar ve babası Nimet Acar'ın kabirlerinin de bulunduğu mezarlıkta incelemeler yaparak, mezarlığa ulaşımı sağlayan ve yıllar içinde yıpranan merdiven ile mezarlık alanının iyileştirilmesi için bayramdan hemen sonra gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın ablası Yasemin Kiremitçi, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek; Başkan Bozkurt ve beraberindeki partililere teşekkür etti. Kiremitçi, kardeşi Şehit Kader Acar'ın adının İlçedeki Kepez İlkokulu'na verilmesi için atılan adımlar dahil olmak üzere şehidin hatırasına sahip çıkarak adını yaşatmak için attıkları tüm adımlar için de başta AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine, Kadın ve Gençlik Kollarına ayrıca teşekkür etti. - ZONGULDAK

Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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