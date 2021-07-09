Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil mi? Arefe ne zaman?
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Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil mi? Arefe ne zaman?

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil mi? Arefe ne zaman?
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2021 yılının Ramazan bayramıyla birlikte 2. büyük bayramından biri olarak kabul edilen Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil mi? Arefe ne zaman?

Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder. İnternette en çok merak edilen konular arasında yer alan Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil mi? Arefe ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer almaktadır.

AREFE NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI

Bayramı bu yıl 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk gelmektedir.

1. Günü: 20 Temmuz Salı

2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

4. Günü: 23 Temmuz Cuma

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Resmi tatil hakkını kullananlar ise izinli olacaklar. Özel sektörde bu durum geçerli olacak. Kamu kurumlarında görev yapanlar ise Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

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