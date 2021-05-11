Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi?

2021 Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Yarın arefe günü ve vatandaş tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.