Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi?
2021 Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Yarın arefe günü ve vatandaş tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2021 Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Yarın arefe günü ve vatandaş tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Bilindiği gibi dini ve milli bayramlar resmi tatil sayılıyor. Ramazan Bayramının arefesi 12 Mayıs (yarın) olup bayramın birinci günü 13 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı resmi tatil sayılıp arefe günü yarım gün tatil olacak.
12 MAYIS AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Arefe günü 12 Mayıs (yarın) ve yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramının birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.