Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi?

Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021 Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Yarın arefe günü ve vatandaş tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Yarın arefe günü ve vatandaş tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Bilindiği gibi dini ve milli bayramlar resmi tatil sayılıyor. Ramazan Bayramının arefesi 12 Mayıs (yarın) olup bayramın birinci günü 13 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı resmi tatil sayılıp arefe günü yarım gün tatil olacak.

12 MAYIS AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günü 12 Mayıs (yarın) ve yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramının birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arefe günü resmi tatil mi? 12 Mayıs arefe günü tatil mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:09:53. #1.15#

title