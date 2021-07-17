Arefe günü poliklinikler açık mı 2021? Sağlık ocakları arefe günü açık mı? Poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu?
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Arefe günü poliklinikler açık mı 2021? Sağlık ocakları arefe günü açık mı? Poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu?

Arefe günü poliklinikler açık mı 2021? Sağlık ocakları arefe günü açık mı? Poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu?
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Türkiye 2021 yılı itibariyle koronavirüsle savaşında aşılamaya hız vermesiyle farklı bir boyut kazandı. Aşılama devam ederken koronavirüsün riskleri devam etmekte. Bu bağlamda kurban bayramına sayılı günler kala koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar ve yakınları Poliklinik ve sağlık ocaklarının arefe günü ve kurban bayramı sürecinde açık olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Peki, Arefe günü poliklinikler açık mı 2021? Sağlık ocakları arefe günü açık mı? Poliklinikler ve sağlık ocakla

Kurban bayramına çok kısa bir süre kala, koronavirüs riskinin devam etmesi vatandaşlar için büyük risk taşımakta. Aşı olmak koronavirüse karşı en büyük mücadeleler arasında yer alsa da, uzmanlar maske mesefe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise Kurban Bayramı arefesinde poliklinik ve sağlık ocaklarının açık olup, olmayacağı. Poliklinik ve sağlık ocakları Kurban Bayramı ve arefe gününde çalışıp, çalışmadığı ile ilgili detaylar haberimizde.

AREFE GÜNÜ POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

19 Temmuz 2021 Pazartesi Arefe günü poliklinikler saat 09:00 ile 12:30 arasında açık olacaklardır. Ayrıca hastanelerin acil kısımları bayram boyunca açık olacak. Bununla birlikte Eczane, sağlık ocağı, Aile Sağlığı Merkezi ve hastanler arefe günü 09:00 ile 12:30 arasında açık olup, kurban bayramı tatili süresince kapalı olacaktır.

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Arefe günü poliklinikler açık mı 2021? Sağlık ocakları arefe günü açık mı? Poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu? - Haberler
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