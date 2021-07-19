Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi?
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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi?

Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi?
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Her yıl Bayramlarda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor. Peki, Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı kaç gün? Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü mesajları!

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Peki, bugün yani Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi? Bayram namazı!

AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı (yarın) - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

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