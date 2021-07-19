Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi?

Her yıl Bayramlarda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor. Peki, Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2021? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı kaç gün? Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü mesajları!