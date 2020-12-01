Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir?

01.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:18
Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde ibadetlerin yapıldığı gün olan arefe günü hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arefe gününde neler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

Arefe günü oruç tutulur mu? Bugün 2020 Kurban Bayramı'nın arefesi... Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Arefe günü oruç tutulur mu? 2020 Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir?

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

İslam dininde bayramlar önemli bir yer tutarken, bayramın hemen öncesinde idrak edilen arefe günü ise bo bol ibadet edilerek geçirilmesi gereken kutsal vakitlerdendir. Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi arefe günü gündüzleri oruç tutulmalı, sadaka verilmeli ve sıkça Allah (c.c.) zikredilmeli.

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

AREFE DUASI

Arefe Günü Duası Türkçe

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr."

Arefe Günü Duası Anlamı

"Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kâdirdir."

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dinine göre, bir yılda bulunan 5 özel günde oruç tutmak mekruhtur. Mekruh demek de harama yakın derecede olan bir davranıştır ve bu 5 günde oruç tutmak bu şekilde sayılır.

Oruç tutulması mekruh olan 5 günler arasında; Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nda ilk gün oruç tutmak mekruhtur ancak kalan günlerde oruç tutmanın herhangi bir zararı yoktur ve tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu 5 günde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.

İlgili Haberler

Arefe günü nedir, önemi nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?
Arefe günü nedir, önemi nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?
Arefe ne demek? Arefe günü nasıl yazılır TDK?
Arefe ne demek? Arefe günü nasıl yazılır TDK?
Adak orucu nedir, nasıl tutulur? Adak orucu farz mı, kefareti, niyeti nedir?
Adak orucu nedir, nasıl tutulur? Adak orucu farz mı, kefareti, niyeti nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Enes Batur İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Orhun Ene Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:19:35. #1.15#
title