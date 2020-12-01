Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde ibadetlerin yapıldığı gün olan arefe günü hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arefe gününde neler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

Arefe günü oruç tutulur mu? Bugün 2020 Kurban Bayramı'nın arefesi... Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Arefe günü oruç tutulur mu? 2020 Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

İslam dininde bayramlar önemli bir yer tutarken, bayramın hemen öncesinde idrak edilen arefe günü ise bo bol ibadet edilerek geçirilmesi gereken kutsal vakitlerdendir. Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi arefe günü gündüzleri oruç tutulmalı, sadaka verilmeli ve sıkça Allah (c.c.) zikredilmeli.

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

AREFE DUASI

Arefe Günü Duası Türkçe

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr."

Arefe Günü Duası Anlamı

"Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kâdirdir."

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dinine göre, bir yılda bulunan 5 özel günde oruç tutmak mekruhtur. Mekruh demek de harama yakın derecede olan bir davranıştır ve bu 5 günde oruç tutmak bu şekilde sayılır.

Oruç tutulması mekruh olan 5 günler arasında; Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nda ilk gün oruç tutmak mekruhtur ancak kalan günlerde oruç tutmanın herhangi bir zararı yoktur ve tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu 5 günde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.