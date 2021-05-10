Arefe günü oruç tutulur mu? 2021 Ramazan Bayramı arife günü oruç tutuluyor mu?

Ramazan Ayı'nda en çok merak edilen konulardan birisi arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayram'ı arifesinde oruç tutulacak mı? soruları oldu. Peki arefe günü oruç tutmak farz mı? Arife günü oruç tutulur mu? Diyanet'e göre arefe günü oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde.

Merak edilen soru ve cevaplar arasında Arefe günü oruç tutulur mu? 2021 Ramazan Bayramı arife günü oruç tutuluyor mu? oldu. Diyanet'in konu ile ilgili fetvası var mı? Arife günü hangi gün, ne zamana denk geliyor? Arefe günü Ramazan ayının içerisinde mi sayılıyor?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü Bayram gününden bir gün öncedir. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı Arife günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı günleri:

Arefe Günü : 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

Bayram namazı 13 Mayıs Perşembe günü kılınacaktır.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı Arefe gününde oruç tutmak farz değildir fakat Ramazan Bayramı Arefe günü oruç tutmak farzdır. Çünkü Ramazan Bayramı'ndaki arefe günü Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Haliyle 13 Mayıs Çarşamba yani arefe günü oruç tutmak farzdır ve tutulmalıdır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Arife günü ile ilgili:

"En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

AREFE GÜNÜ RAMAZAN BAYRAMI'NDA MI KURBAN BAYRAMI'NDA MI OLUYOR?

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe'de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe'de arefe denmektedir.

ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR? (KURBAN BAYRAMI İÇİN)

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).