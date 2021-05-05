Arefe Günü ne zaman 2021? Oruç ne zaman bitiyor Diyanet takvim!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile geçecek. Peki, Arefe Günü ne zaman 2021? Oruç ne zaman bitiyor Diyanet takvim! Ramazan bayramı tatili!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile geçecek. Peki, Arefe Günü ne zaman 2021? Oruç ne zaman bitiyor Diyanet takvim!Ramazan bayramı tatili!

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, TATİL Mİ?

Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olacak. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 12 Mayıs Çarşamba günü tatil başlayacak.

AMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Yarım Gün

13 Mayıs 2021 Çarşamba: 1. Gün

14 Mayıs 2021 Çarşamba: 2. Gün

15 Mayıs 2021 Çarşamba: 3. Gün