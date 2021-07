Arefe günü namazı ve yapılacak ibadetler nelerdir? Kurban Bayramı arife günü kılınacak namazı tarifi, kaç rekat, ne zaman kılınır?

2021 KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü ise Kurban Bayramı gününden bir gün öncedir. Yani 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü olacaktır. Yani yarın arefe gününü idrak etmiş olacağız. Yarın akşam namazı ile birlikte arefe günü sona ermiş olacaktır.

Arefe gecesi : 18 Temmuz Pazar akşam namazından 19 Temmuz Pazartesi sabah namazına kadar olan süre

Arefe günü : 19 Temmuz Pazartesi sabah namazından 19 Temmuz Pazartesi akşam namazına kadar olan süre

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

NOT = Bu namazlar 19 Temmuz Pazartesi günü yani yarın akşam namazına kadar kılınabilir.

1) Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: "Her kim Arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, elli Kul huvellâhu ehad (İhlâs Sûresi) okursa, bu kişiye bir milyon hasene (sevap) yazılır. Kur'ân-ı Kerîm'deki her harfe mukabil cennette bir derecesi yükseltilir ki, her iki derece arası beş yüz senelik mesâfedir.

Allâh-u Te'âlâ Kur'ân-ı Kerîm'deki her harfe mukabil yetmiş hûriyle evlendirir; her hûriyle birlikte inciden ve yâkuttan yapılma yetmiş bin sofra vardır ki, her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden yetmiş bin çeşit vardır.

Yemeklerin serinliği karın serinliği, tadı balın tadı, kokusu da misk kokusudur. O yemeklere ne ateş ne de demir (tencere) değmemiştir. (Yiyen kişi) son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir.

Sonra onlara (bu namazı kılan kullara cennette) iki kanadı kırmızı yâkuttan ve gagası altından olup yetmiş bin kanadı bulunan büyü bir kuş gelir de işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle: 'Arefe ehline (o mübârek günü ibâdetle ve bu namazla geçirerek onun ehli olmayı hak etmiş kişilere) merhabâ.' diye nidâ eder ve böylece o kuş o (namazı kıla)nlardan her bir adamın (yemek) çanağının içine düşer de, kanatlarından her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip uçar.

(Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul) kabrine konulduğu zaman Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan her harfe mukabil kendisi için bir nur parlar ki (o nûrun kuvveti sayesinde) Ka'be'nin etrâfında tavaf edenleri bile görür.

Ve netîcede kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte tam o anda, gördüğü sevap ve ikrâm(lara bir an evvel kavuşma arzusun)dan dolayı: 'Yâ Rabbi! Kıyâmeti çabuk kopar. Ey Rabbim! Kıyâmeti kaim eyle.' demeye başlar." ('Abdülkadir el-Cîlânî, el-Ğunye, 2/60)

2) İbnü'l-Cevzî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Her kim Arefe gününde dört rekât kılar ve her rekâtında 1 Fâtiha, 3'er kere de Kadr (İnnâ Enzelnâ), Zilzâl, Kâfirûn, Felak ve Nâs sûrelerini okursa, selâm verince aynı şekilde bir dört rekât daha kılarsa, (bu sekiz rekât) namazın ardından 33 kere istiğfâr edip sonra 100 kere de:

[Subhânellahi vebihamdihi]

'Allâh'ı hamd ile tesbîh ederim.' derse, Allâh-u Te'âlâ cennette o kişi için, yaş inciden bin tâne salkımlı ağaç diker ki salkımlarının adedini Allâh'tan başkası bilemez, o ağaçların meyveleri karpuz-kavun kadar, yaprakları da Rahmân'ın nûruyla cilâlanmış kıymetli kaftanlardır. O yapraklardan her birinin üzerine erkek veya kadın sahibi kimse onun adı yazılıdır."

(Kaynak : İbnü'l-Cevzî, Kitâbu'n-Nûr fî fezâili'l-eyyâmi ve'ş-şühûr, sh:90-91)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan Türkçe'ye çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

AREFE NEDİR?

Arife Arapça, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.