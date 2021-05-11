Arefe günü marketler açık mı 2021? Arefe günü market çalışma saatleri nedir?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte marketlerin arefe günü çalışıp çalışmayacağı merak edildi. Arefe Günü bayram için eksikliklerini tamamlayacak olan vatandaşlar, Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe Günü marketler 2021 çalışacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Arefe günü marketler açık mı 2021? Arefe günü market çalışma saatleri nedir?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte marketlerin arefe günü çalışıp çalışmayacağı merak edildi. Arefe Günü bayram için eksikliklerini tamamlayacak olan vatandaşlar, Arefe Günü marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe Günü marketler 2021 çalışacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Arefe günü marketler açık mı 2021? Arefe günü market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI? 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü zaman boyunca marketlerin çalışma saatleri de belli oldu.

Arefe Günü için yetkililerden henüz farklı bir açıklama gelmedi. Bu sebeple yeni bir açıklama gelene kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge geçerli olacak. İşte genelgede konuya yönelik açıklama şu şekilde;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. haberler.com

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL