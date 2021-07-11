Arefe Günü hutbesi 10 dile tercüme edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arefe Günü hutbesi 10 dile tercüme edilecek

Arefe Günü hutbesi 10 dile tercüme edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Arefe Günü hutbesinin 10 dile tercüme edileceğini ve Al-Haramain elektronik platformu, radyo ve akıllı telefonlar aracılığıyla yayınlayacağını açıkladı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Arefe Günü hutbesinin 10 dile tercüme edileceğini ve Al-Haramain elektronik platformu, radyo ve akıllı telefonlar aracılığıyla yayınlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram'da hac ibadeti için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arefe Günü hutbesinin 10 dile tercüme edileceğini ve Al-Haramain elektronik platformu, radyo ve akıllı telefonlar aracılığıyla yayınlayacağı duyuruldu. Başkanlık, bu kararın dünya çapındaki Müslümanların bu büyük günün hutbesinden faydalanmalarına fırsat sağlayacağını belirtti.

Diller ve Çeviri Genel İdaresi Genel Müdürü Mühendis Mashari Al-Masoudi ise yaptığı açıklamada, "Hidayetin dünyaya yayılması" başlığı altında Mescid-i Haram'da mekansal, zamansal ve kültürel rehberlik için dil sayısının 25'in üzerine çıkarıldığını belirtti. Masoudi, projenin hacıların ibadetlerini kolaylıkla ve güvenle yapabilmelerini sağladığına ve Müslümanların kıblesinin yankısını çeşitli dillerde dünyanın kulaklarına ilettiğine dikkat çekti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Meral Akşener Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arefe Günü hutbesi 10 dile tercüme edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 21:40:04. #1.15#

title