Arefe günü edilecek dualar nedir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü nedir? Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ile ilgili dini bilgiler!
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Arefe günü edilecek dualar nedir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü nedir? Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ile ilgili dini bilgiler!

Ramazan'ın sonuna yaklaşması ile birlikte bayramı müjdeleyen Arife günü geldi. Arife gününde hangi ibadetler yapılır ve duaalr edilir merak ediliyor. Arefe günü edilecek dualar nedir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü nedir? Arefe günü ile ilgili dini bilgiler!

Arefe günü edilecek dualar nedir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü nedir? Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ile ilgili dini bilgiler!
22.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:25

Arife günübayrama kavuşturan bir gün olarak binlerce yıldır kültürümüzde ve geleneğimizde anılıyor. Arefe gününde hangi ibadetler yapılır ve hangi dualar edilir? İnanan müslümanlar Arefe gününün bereketinden ve feyzinden yararlanmak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Arife günü hakkında herkesin merak ettiği soruları sizler için yanıtladık.

AREFE GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Kuran-ı Kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.

Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.

Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.

Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Arefe günü edilecek dualar nedir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü nedir? Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ile ilgili dini bilgiler!
AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR EDİLİR?

Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.

Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.

Oruç tutmak: Miraç gecesi olduğu günün gündüzünü de oruçlu olmak tavsiye edilmektedir.

AREFE GÜNÜNDE HANGİ DUAALR EDİLMELİ?

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur. "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Arefe günü edilecek dualar nedir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü nedir? Arefe günü neler yapılır? Arefe günü ile ilgili dini bilgiler!
AREFE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor: "Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur: Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

AREFE NEDİR?

Arife Arapça, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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