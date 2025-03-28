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Arefe günü çift maaş mı alınır, çift mesai mi sayılır?

Arefe günü çift maaş mı alınır, çift mesai mi sayılır?
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Genel ve ulusal bayramlarda işçiler çalışma olmaksızın tam mesai ücreti alırlar. Tatil yapmayanlar ise bir günlük ücreti fazladan alırlar. Peki, arefe günü çift maaş mı alınır, çift mesai mi sayılır?

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. Peki, Arefe günü çift maaş mı alınır, çift mesai mi sayılır?

AREFE GÜNÜ ÇİFT MAAŞ MI ALINIR, ÇİFT MESAİ Mİ SAYILIR?

Bayram tatillerinde çalışan işçilere, normal çalışma günlerinde aldıkları günlük brüt ücretin iki katı ödeme yapılması zorunludur. Bu durumda, bayram günü çalışan her işçi, o gün için iki günlük ücret alma hakkına sahip olur.

Örneğin, bir işçinin günlük brüt ücreti 500 TL ise, bayram tatilinde çalıştığı takdirde o gün için 1.000 TL alır. Bu uygulama, işçilerin tatil günlerindeki emeklerinin karşılığını adil bir şekilde almasını sağlar.

İşverenler, bu kurala uymakla yükümlüdür ve aksi durumda yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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