Arefe günü cadde ve sokaklar boş kaldı
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Arefe günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Arefe günü cadde ve sokaklar boş kaldı Büyükşehir belediyesi ekipleri park ve refüjlerde temizlik çalışması yaptı Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayram öncesi ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum'da caddeler ve parklar işçilere kaldı.

23.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:20

Arefe günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükşehir belediyesi ekipleri park ve refüjlerde temizlik çalışması yaptı

ERZURUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayram öncesi ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum'da caddeler ve parklar işçilere kaldı. Erzurum Büyükşehir belediyesi ekipleri park ve bahçelerde, refüjlerde temizlik çalışması yaptı. Ekipler rahat bir ortamda ot biçip temizlik çalışması gerçekleştirdiler.

Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşkale, Çat, Kars kapı ve sanayi kavşağında yol kontrollerini sürdürdü. Trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülere ve yolculara seyahat izin belgeleri soruldu.

Arefe günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

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