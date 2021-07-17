Arefe günü bankalar açık mı? Bankalar arefe günü çalışıyor mu? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar açık mı?

Kurban bayramına kısa bir süre kala bankada işlem yapmak isteyen ve bankada işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konu 19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arefe gününde bankaların açık olup, olmadığı. Arefe günü açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yapan vatandaşların araştırdığı konu ise arefe günü bankaların çalışıp, çalışmadığı oldu. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? Bankalar arefe günü çalışıyor mu? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar açık mı?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz Pazartesi Arefe gününün idari izin olduğunu açıklamasının ardından, vatandaşlar arefe günü bankaların açık olup, olmayacağını araştırmakta. Bankada işleri olan, para yatıracak ya da para çekecek olan vatandaşlar, 19 Temmuz 2021 Pazartesi arefe günü bankaların çalışma saatleriyle ilgili detayları haberimizde bulabilir.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı arefe gününde banklar yarım gün çalışacaklardır. Bankada işleri olan vatandaşlar saat 09:00 ile 12:00 arasında bankalar işlerini halledebileceklerdir. Ancak arefe gününün haricinde bankalar Kurban Bayramı süresince yani 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapalı olacaktır.

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' belirtti ve müjdeyi verdi.