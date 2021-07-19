Arefe günü bankalar açık mı 2021? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
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Arefe günü bankalar açık mı 2021? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Arefe günü bankalar açık mı 2021? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü bankalar aracılığıyla işlem yapacak olanlar "Arefe Günü bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı arefesi olan 19 Temmuz'da öğleden sonra resmi tatil olacak. Peki, Pazartesi bankalar çalışıyor mu, bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı 2021? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

19 Temmuz 2021 Pazartesi günü bankalar aracılığıyla işlem yapacak olanlar "Arefe Günü bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı arefesi olan 19 Temmuz'da öğleden sonra resmi tatil olacak. Peki, Pazartesi bankalar çalışıyor mu, bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı 2021? 19 Temmuz 2021 Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?

Bankalar özel sektör kapsamına girdiği için öğlene kadar açık olacaklar. Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00'e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra bankalar da kapalı olacaklar. Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin pazartesi günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda hafta boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.

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