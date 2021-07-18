Arefe gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı Arife gecesinde kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler nelerdir?
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Arefe gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı Arife gecesinde kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Arefe gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı Arife gecesinde kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler nelerdir?
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Bugün mübarek Arife gecesidir. Alimler Kurban Bayramı Arefe gecesinde çokca ibadet yapmayı, dua etmeyi ve namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Peki, 2021 arefe gecesi ve gündüzü ne zaman? Arefe gecesine girdik mi? Kurban arefesi gecesi ne zamandır? Arefe gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? Arefe gecesi ibadetleri nelerdir?

Kurban Bayramı Arefe gecesinde kılınacak namaz nedir merak ediliyor. Alimler Arefe gününü oruçlu geçirmeyi ve gecesini ise ibadetle geçirmeyi tavsiye etmişlerdir. Peki, Arefe gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı Arefe gecesinde kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe gecesi namazı ne zaman kılınır? Detaylar yazımızda...

AREFE GECESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe Gecesi 18 Temmuz Pazar'ı 19 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gecedir. Yani Arefe gecesi şuanda içinde bulunduğumuz gecedir. Arefe Gecesi 19 Temmuz Pazartesi imsak vakti ile birlikte sona erecektir.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü ise Kurban Bayramı gününden bir gün öncedir. Yani 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü olacaktır. Yani yarın arefe gününü idrak etmiş olacağız. Yarın akşam namazı ile birlikte arefe günü sona ermiş olacaktır.

  • Arefe gecesi : 18 Temmuz Pazar akşam namazından 19 Temmuz Pazartesi sabah namazına kadar olan süre
  • Arefe günü : 19 Temmuz Pazartesi sabah namazından 19 Temmuz Pazartesi akşam namazına kadar olan süre

AREFE GECESİ KILINACAK NAMAZ VE TARİFİ

Arefe gecesi 18 Temmuz Pazar'ı 19 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece 5 selamla 10 rekat namaz kılınır. Her rekatta 5 kere Kureyş Suresi (Liilafikureyş) okunur.

Ek olarak daha önceden paylaştığımız Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde kılınacak mühim bir namazı da kılarsa bu kişi hadisi şerifte bildirilen tüm müjdelere nail olur.

Allah kılacağınız namazları kabul eylesin. Amin...

Namazın kısaca tarifi:

  • 1. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 2. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 3. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 4. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 5. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 6. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 7. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 8. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 9. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi
  • 10. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

AREFE GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Paylaştığımız bu namaz şuanda içinde bulunduğumuz gece kılınır. Yani 18 Temmuz Pazarı 19 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece kılınabilir. Bu namaz 19 Temmuz Pazartesi imsak vaktine kadar kılınabilmektedir.

Zilhicce ayı ilk 10 gecesi kılınacak namaz ve tarifi! (4 rekat namaz) Zilhicce ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
Zilhicce ayı ilk 10 gecesi kılınacak namaz ve tarifi! (4 rekat namaz) Zilhicce ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
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