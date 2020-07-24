Ardıl Barajı Gaziantep'te 25 bin 330 dönüm alanı elektrik maliyetsiz suya kavuşturdu Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Çayı üzerine kurulan Ardıl Barajı'nın hizmete alınmasıyla 25 bin 330 dönüm alanda elektrik maliyeti olmadan sulu tarım yapılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Çayı üzerine kurulan Ardıl Barajı'nın hizmete alınmasıyla 25 bin 330 dönüm alanda elektrik maliyeti olmadan sulu tarım yapılıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan Ardıl Barajı ile Araban ilçesinde 25 bin 330 dönüm alanda daha önce kuyu açarak elektrik faturası ödeyip arazilerini sulayan üreticiler, baraj suyu ile tarıma başladı.

Sarımsak, makarnalık sert buğday, karpuz, pamuk, yağlık ve çerezlik mısır, yağlık ve çerezlik ayçiçeği üreten çiftçiler, tarımda maliyetleri düşürmenin keyfini yaşıyor.

Üretici Şıh Mehmet Bilekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kuyu suyu ile elektrik harcayarak yaptıkları sulamayı baraj suyu ile daha az maliyetle yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, barajın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilekçi, bu hizmet için hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA