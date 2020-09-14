Ardıç Bozdoğan'a veda etti, Divli göreve başladı Bozdoğan Kaymakamı olarak görev yaparken Aksaray Vali Yardımcılığına atanan Yasin Ardıç ilçeye veda ederken yeni Kaymakam Soner Divli görevine başladı.

Bozdoğan Kaymakamı olarak görev yaparken Aksaray Vali Yardımcılığına atanan Yasin Ardıç ilçeye veda ederken yeni Kaymakam Soner Divli görevine başladı.

Yaklaşık bir yıldır Bozdoğan Kaymakamlığı görevini yürüten Yasin Ardıç için Aksaray Vali Yardımcılığına atandı. Kaymakam Ardıç için ilçede veda yemeği düzenlendi. İlçe protokol üyelerinin katıldığı yemekte konuşan Ardıç, "28 Ekim 2019 dan bu yana yürütmekte büyük onur ve gurur duyduğum Bozdoğan Kaymakamlığı görevime, oluşan ihtiyaçtan, devletimizin ve bakanlığımızın tensipleri ile Aksaray Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmemden dolayı veda ediyorum. Bozdoğan'da görev yaptığım yaklaşık 11 aylık süre zarfında Bozdoğanlı hemşehrilerimizle karşılıklı derin bir muhabbet kurduk. Bozdoğan halkı gerçekten çok misafirperver ve samimi bir duruşun sembolüdür. Görev yaptığım süre boyunca Bozdoğan'da çalışmaktan ve Bozdoğan'a hizmet etmekten şeref ve mutluluk duydum. Asil olarak ilk görev yaptığım ilçe olması ve halkımızın teveccühünden dolayı Bozdoğan'ı asla unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Bilmenizi isterim ki gittiğimiz yerde sizler için her zaman açık bir kapı olacaktır. Görev yaptığım süre boyunca ilgilerinden dolayı Başta Bozdoğanlı hemşehrilerim olmak üzere, Bozdoğan için birlikte çalıştığımız herkese teşekkür bir borç bilirim. Allah'a Emanet olun" dedi.Konuşmanın ardından ilçe protokolü tarafından Ardıç'a ilçede görev yaptığı sürenin anısına teşekkür plaketleri takdim edildi.

İlçeden uğurlanan Yasin Ardıç'ın yerine atanan Soner Divli ise görevine bugün itibari ile başladı. - AYDIN

Kaynak: İHA