Ardeşen Vakfı'ndan 100 bin TL'lik yardım
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Ardeşen Vakfı'ndan 100 bin TL'lik yardım

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

08.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:38
Ardeşen Vakfı'ndan 100 bin TL'lik yardım

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kovid -19 hastalığı mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında aldıkları karar doğrultusunda Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık tıbbı malzeme desteği verdi.

Yönetim kurulunun da desteğiyle sağlık çalışanlarına N95 maske, koruyucu cerrahi tulum, yüz siperliği, şeffaf koruyucu maske, dezenfektan, standart cerrahi önlük ve takviyeli cerrahi önlükten oluşan toplam 7 bin 200 ürün temin edildi.

Malzemelerin teslimi amacıyla düzenlenen törene, Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hakan Gültekin, Ardeşen Ticaret Sanayi ve Odası Başkanı İsmail Kuyumcu, Başhekim İsmail Hakkı Yenilmez, vakıf üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zor günlerde Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık katkı sunan Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hakan Gültekin ve ekibine teşekkür ederek, "Bu yardım bizim için anlamlı ve manalı. Bugün yapılması da bir o kadar daha kıymetli" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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