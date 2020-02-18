Ardeşen'de silah kaçakçısının evine baskın
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Ardeşen'de silah kaçakçısının evine baskın

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.

18.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:03
Ardeşen'de silah kaçakçısının evine baskın

'nin ilçesinde ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.


Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.A. (29) isimli kişinin evine bomba arama köpekleriyle yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet 9 mm fişek, 17 adet 20 kalibre av tüfeği fişeği, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 4 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken M.A. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
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