Ardeşen'de Korkutan Yangın

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, 6 katlı binanın teras katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yola gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle güçlükle ulaştığı binadaki yangın, söndürülürken, 2 itfaiye eri yaralandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde çıktı. Hakkı Demir'e ait 6 katlı binanın teras katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri, daireyi boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaçkar İtfaiye Birliği'ne ait ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Ancak yola gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri binaya ulaşmakta güçlük yaşadı. Çevredekilerin yardımıyla araçlar elle kaldırılarak yol dışına alındı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 itfaiye eri de yaralandı. Yaralı itfaiye erlerine olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

- Ardeşen

Kaynak: DHA