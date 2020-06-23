Ardeşen'de kafes balıkçılığı yapılmayacak AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen ilçesi sahilinde balık kafesi yapımından vatandaşların şikayeti üzerine vazgeçildiğini bildirdi.

AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen ilçesi sahilinde balık kafesi yapımından vatandaşların şikayeti üzerine vazgeçildiğini bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin Işıklı bölgesi açıklarında yapılması planlanan kafeslerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler ve eleştirilerin hem ilçe yöneticileri hem de kendileri tarafından hassasiyetle dinlendiği belirtildi.

Gelen şikayetleri son derece önemli bularak ilgili genel müdürlük nezdinde gerekli görüşmelerin yapıldığını kaydeden Avcı, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu planlamanın durdurulmasına karar verilmiştir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturundan hareketle her zaman odak noktamız insan yaşamının kalitesidir.

Kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA