Ardeşen'de 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' protestosu
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Ardeşen'de 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' protestosu

Ardeşen'de 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' protestosu Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde yapılması planlanan 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' ilçe halkı ve su ürünleri kooperatifleri temsilcileri tarafından protesto edildi.

22.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:12

Ardeşen'de 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' protestosu

RİZE - Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde yapılması planlanan 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' ilçe halkı ve su ürünleri kooperatifleri temsilcileri tarafından protesto edildi.

Protesto amaçlı sandal ve balıkçı motorları ile denize açılan vatandaşlar, Ardeşen'de gerçekleşmesi planlanan 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi'; kıyı balıkçılığı, yüzülebilir alan ve henüz gelişmekte olan su sporlarını engelleyeceği ve Turizm faaliyetlerinin yapılacağı tek alanın zarar göreceğini savundu. Projenin gerçekleşeceği alana alternatif bir alan olamadığını dile getiren Ardeşen Kent Konseyi Başkanı Sevilay Yanılmaz, "Şirketin Ardeşen'in dışında denizde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projesi için birçok alternatif alanı var. Ardeşen'in 10 yıllık kalkınma planında bölgenin turizm faaliyetlerinin desteklenmesinden söz edildiği, bölgede İkamet eden İnsanların görüntü kirliliğinden şikayetçi olması nedenleri ile anılan projenin öncelikle yerine aşağıda sıraladığımız gerekçelerle itiraz ediyoruz" dedi.

Gerçekleşecek projeyi denize açılarak protesto eden balıkçılara ilçe ve çevre ilçelerden su ürünleri kooperatifleri, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası, Ardeşen Esnaf Odası Başkanlığı, Ardeşen Ziraat Odası Başkanlığı, Ardeşen Şoförler Odası Başkanlığı, Ardeşen Vakfı, Ardeşen Kent Konseyi Derneği, Ardeşen Mahalle Muhtarları Derneği, Rize dışında bulunan Ardeşenliler Dernekleri, doğa sporları kulüpleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

Ardeşen'de 'Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi' protestosu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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