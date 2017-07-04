Ardeşen'de Araç Yayalara Çarptı: 3 Ölü

RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nun karşı tarafına geçmeye çalışan aynı aileden 46 yaşındaki Fethiye ve kızı 27 yaşındaki Nihal ile 53 yaşındaki Tevfik Özyanık'a hafif ticari araç çarparak ölümlerine neden oldu.



Kaza, saat 01.00 sıralarında Ardeşen İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den Hopa yönüne giden E. A. yönetimindeki 34 RE 9144 plakalı hafif ticari araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Fethiye ve kızı Nihal ile eşinin amcası Tevfik Özyanık'a çarptı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Ardeşenrize