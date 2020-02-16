Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
16.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:30
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 5. kilometresi Yamaçdere-Çıraklar Köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ve belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Kentin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na gitmek isteyenlerin de kullandığı yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA