Arden'den iki yeni kitap

14.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:20

Dünyanın en büyük sırrını su samurları çözmüş. Yüzlerindeki ifadeye bir baksanıza, nasıl da mutlular! Peki ne bu sır, biliyor musunuz? Sevdiklerimize sarılmak elbette…

Sarılmak her durumda işe yarar. Kendini mutsuz hissettiğinde yeniden neşelenmeni sağlar. Ona sarıldığında kanatların olmadan da uçabilirsin. Üşüdüysen eğer seni sımsıcak tutar.'Seni seviyorum' diyemediğinde bu sözü dilin yerine kalbinle söylemene yardımcı olur. Bazen yeniden rüyaya dalmanın, bazen özür dilerim diye fısıldamanın, dans etmeyi öğrenmenin ya da sevinçli bir kutlamanın yolu sarılmaktan geçer. Sarılmak sımsıcak, sakinleştirici, içten bir şeydir. Ve müthiş bir gücü vardır. Üstelik dünyadaki en değerli şey olmasına rağmen herkes birbirine kolaylıkla sarılabilir. Çünkü tümüyle bedavadır!

Su samurları ne diyor? "Her gün sımsıkı sarıl birine, gör bak hiç sorun kalır mı geride…" Kulak vermek lazım…

Kaynak: Bültenler