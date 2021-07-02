Ardeb Kutup 1001-2021 Yılı Çağrısının Başvuru Süresi Uzatıldı
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Ardeb Kutup 1001-2021 Yılı Çağrısının Başvuru Süresi Uzatıldı

Ardeb Kutup 1001-2021 Yılı Çağrısının Başvuru Süresi Uzatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında açılan KUTUP 1001-2021 Yılı Çağrısının başvuru süresi 09/07/2021 saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında açılan KUTUP 1001-2021 Yılı Çağrısının başvuru süresi 09/07/2021 saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır. Belirtilen tarihe kadar başvuru onay ve e-imza işlemleri tamamlanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynak: Habermetre

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