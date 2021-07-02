Ardeb Kutup 1001-2021 Yılı Çağrısının Başvuru Süresi Uzatıldı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında açılan KUTUP 1001-2021 Yılı Çağrısının başvuru süresi 09/07/2021 saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır.