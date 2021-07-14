ARDEB - 1001 "Deprem Araştırmaları" Çağrısına Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
1001 "Deprem Araştırmaları" Çağrısına Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı TUBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın "Deprem Araştırmaları Çağrısı" kapsamında değerlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 proje destek...
ARDEB - 1001 "Deprem Araştırmaları" Çağrısına Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı TUBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın "Deprem Araştırmaları Çağrısı" kapsamında değerlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 proje destek almaya hak kazandı.
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın (ARDEB) "Deprem Araştırmaları Çağrısı" kapsamında önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve kamuoyuna duyuruldu.
TÜBİTAK tarafından "Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı" kapsamında sunulan 281 proje önerisinden 240'ı bilimsel değerlendirmeye alındı ve yapılan inceleme sonucunda 47 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Program kapsamında İTÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülen 7 proje destek almaya hak kazandı.
127 farklı üniversitede görev yapan 402 panelist, 129 gözlemci panelistin katıldığı proje değerlendirme panellerinde İTÜ'lü öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:
Proje YürütücüsüFakülteBölümAraştırma GrubuProje NoProje AdıProf. Dr. Alper İLKİİnşaat
İnşaat
Mühendisliği
MAG121M780Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Yeni Bir Performans Hedefi: "Onarılabilir Hasar" ve Yönetmeliklere Uygun İnşa Edilmiş Yapılar için Yenilikçi Onarım Yöntemleri
Prof. Dr. Burak
Berk ÜSTÜNDAĞ
Bilgisayar ve
Bilişim
Bilgisayar
Mühendisliği
EEEAG121E288Yersel Gerilme-Şekildeğiştirme Ölçümleri ve Derin Öğrenmeye Dayalı Veri Füzyonu ile Sismik Risk İzleme Yöntemi Geliştirilmesi
Prof. Dr. Cenap
Şahabbettin ÖZBEN
Fen-Edebiyat
Fizik
Mühendisliği
MFAG121F215Radon Konsantrasyonun Marmara Bölgesi'ndeki Fay Zonlarında IOT Donanımlı Yerli Radon Detektörleri ile İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Depremlerin Önceden Tahmininde Kullanılabilirliğinin Güncel Yöntemlerle Araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Esra
Ece BAYAT
İnşaat
İnşaat
Mühendisliği
MAG121M757Sıvılaşma Potansiyeli Bulunan Zeminlerde Yapı Tasarım Kriterlerinin Temel Tipinin Etkisini ve Yapı-Zemin Etkileşimini Dikkate Alarak Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi
Gülsen UÇARKUŞ
Maden
Jeoloji
Mühendisliği
ÇAYDAG121Y287Gölbaşı Havzası Göllerinde Depremle Tetiklenen Sualtı Çökellerinin Tayini ile Doğu Anadolu Fay Zonu, Pazarcık Fay Segmentinin Deprem Aktivitesinin Çoklu Parametre Yöntemlerle Belirlenmesi
Doç. Dr. Mehmet
Barış Can ÜLKER
Deprem
Mühendisliği
ve Afet Yönetim
Enstitüsü
Deprem
Mühendisliği
MAG121M736Sıvılaşabilen Zeminlerin Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışlarını Modelleyen Yeni Nesil Akıllı Bir Bünye Modeli Geliştirilmesi
Doç. Dr. Ufuk
YAZGAN
Deprem
Mühendisliği
ve Afet Yönetim
Enstitüsü
Deprem
Mühendisliği
MAG121M706Bina Stoklarının Risk Yönetiminde Deprem ve İklimsel Etkileri Kapsayan Uydu ve Yerleşik Sensör Verilerinden Faydalanan Bütüncül Bir Yaklaşım
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.
Kaynak: Habermetre