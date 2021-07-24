ARDEB "1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" 2021 Yılı 1. Dönem Proje Değerlendirme Süreci Toplantısı
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ARDEB "1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" 2021 Yılı 1. Dönem Proje Değerlendirme Süreci Toplantısı

ARDEB '1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' 2021 Yılı 1. Dönem Proje Değerlendirme Süreci Toplantısı
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Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 Yılı 1. Dönem proje değerlendirme süreci ve sonuçlarını paylaşmak; "gelecek odaklı süreç iyileştirmeye" yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 Yılı 1. Dönem proje değerlendirme süreci ve sonuçlarını paylaşmak; "gelecek odaklı süreç iyileştirmeye" yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL'ın katılımlarıyla, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 18: 00'de çevrim içi toplantı düzenlenecektir.

http://YouTube. com/tubitak adresinden izlenebilecek olan toplantı kapsamında 1001 süreçlerine ilişkin görüş ve somut önerilerinizi 1001@tubitak. gov. tr adresine gönderebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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