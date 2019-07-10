Ardanuç'ta Hint keneviri ele geçirildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğünce yapılan ortak kontrollerde, Güleş köyünde kamu arazisinde ekili bin 130 kök Hint keneviri tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Artvin Jandarma Komutanlığının, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında arazilerin kontrolüne devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA