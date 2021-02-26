Ardanuç'ta çelik ağ ve halat sistemi kaya düşmelerini önledi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, kaya düşmesi tehlikesi altındaki mahalleye yaklaşık 8 ay önce yapılan çelik ağ ve halat sistemi olası bir faciayı önledi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, kaya düşmesi tehlikesi altındaki mahalleye yaklaşık 8 ay önce yapılan çelik ağ ve halat sistemi olası bir faciayı önledi.

Önceki günlerde yamaçtan kopan 3 kaya kütlesinin ağa takılarak durması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu Merkez Mahallesi 34 Evler mevkilisinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Ardanuç Kaymakamlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün girişimleriyle geçen yılın ortalarında çelik ağ ve halat sistemi projesi hayata geçirilmişti.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu, yamaçta kayalarla kaplı 5 bin metrekarelik alan, profesyonel ekiplerce çelik ağ ve halatlarla örülmüştü.

Merkez Mahallesi Muhtarı Köksal Aydın, bölgede sık sık düşen kayaların mahallede tehdit oluşturduğunu belirterek, dün yamaçtan kopan 3 kaya kütlesinin çelik ağa takılarak durmasının olası bir faciayı engellediğini söyledi.

Bölgedeki kayaları çelik ağ ve halatlarla örerek mahalleyi güvenli hale getirdiklerini belirten Aydın, projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu