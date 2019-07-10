Ardanuç'ta bin 130 kök Hint Keneviri ele geçirildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmalar sonucu Ardanuç ilçesi sınırlarında bulunan Güleş ve Geçitli köylerinde KOM Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek kontroller neticesinde Güleş Köyü merkezinde kamu arazisinde bin 130 kök Hint keneviri tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında arazilerin kontrolüne devam edilecek olup benzer çalışmalar sürdürüleceği kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA