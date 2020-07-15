Ardahanlılar 15 Temmuz şehitlerini sabah namazında dualarla andı Ardahan'da vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabah namazında bir araya gelerek şehitler için dua etti.

Ardahan'da vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabah namazında bir araya gelerek şehitler için dua etti. Merkez Camisi'nde sabah namazını kılan vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Vali Hüseyin Öner'in de hazır bulunduğu programda, indirilen hatimlerin duası yapıldı, vatandaşlara çorba ikram edildi. Kentte "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kaynak: AA