Ardahanlı, Vali Mustafa Masatlı'nın gidişine ağlıyor
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Ardahanlı, Vali Mustafa Masatlı'nın gidişine ağlıyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın atama kararı Ardahan halkını üzüntüye boğdu.

Ardahanlı, Vali Mustafa Masatlı'nın gidişine ağlıyor
15.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:03

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın atama kararı Ardahan halkını üzüntüye boğdu. Ardahanlılar tepki ve üzüntülerini sosoyal medyada kelimelere döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca 10 Haziran 2020 tarihinde imzalanan valiler kararnamesi sonucu Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliği'ne, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valiliği'ne atanmıştı.

2019 yılı Ocak ayında Ardahan Valiliği görevine başlayan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 17 aylık görev yaptığı Ardahan'da 7'den 70'e tüm Ardahan ve bölge halkının sevgisini kazandı.

Yaptığı başarılı çalışmalarıyla, projeleriyle, ziyaretleriyle, yetiminden öksüzüne, yaşlı ve kimsesizlere, esnafından köylüsüne, hastanedeki vatandaştan camideki cemaate, amirinden memuruna kadar hemen her kesimin sevgisini kazanan Vali Mastalı, yayınlanan kararname ile sürpriz bir şekilde Amasya Valiliğine atandı.

Atamaya üzülen Ardahan Halkı, gerek sosyal medya üzerinden yayınladıkları yorum ve düşünceleri ile ve gerekse halk arasındaki sohbetleriyle tepkilerini ve üzüntülerini dile getirdiler.

O bizim babamızdı

Vali Masatlı'nın gidişine çok üzülen Selfinaz Taşdemir, candan ciğerden seviyordum, yemin ederim ki o bizim babamızdı. Çelik, "Vali babaydı, Allah için fakir, fukara kim onun yanına gitse geri çevirmiyordu. Allah bin kere razı olsun ve onun işini rast getirsin. Allah devletimize zeval vermesin ve Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin."

Siyasetçilerin yapamadığını Vali Mustafa Masatlı'nın yaptığını söyleyen Selim Kılıç, "7 den 70'e tüm Ardahan sizden razı olsun. Başta sizin Ardahan'a yaptığınız en büyük iyilik Iğdırlı göçerleri ilimize sokmamanızdı ve çok büyük bir işti."

Şenol Karabağ, "Sayın valimiz taraflı, tarafsız her kesin takdirini kazandı. Siyasilere rağmen dik duruş sergiledi ve gönlümüzü fethetti."

Taşkın Polat ise, Ardahan için büyük bir mücadele verdiğini söyleyerek, "Bizim yıllardır hakkımızı sömüren Iğdırlı sürü sahiplerine Ardahan'ın dağlarını meralarını peşkeş çektirmedi. Var gücüyle bu konuda mücadele etti ve bütün Ardahanlıların hakkını, hukukunu korudu."

Sosyal medyada yapılan yorumlarda şu ifadelere yer verildi;

Vali Mustafa Masatlı

Ardahan için büyük işler başardı. Yapmış olduğu işler bazı güruh kesimi rahatsız etse de büyük işler başardı ancak yaptıkları yazmakla bitmez

Devletin adamıydı Masatlı ve devletin yaptığı hizmetler üzerinden o hizmetlerle hiç alakası olmayanların prim kazanmasına müsaade etmedi. Tabi bu durum lafla icraat yapanların hiç hoşuna gitmedi

Vali Masatlı gidiyor diye el ovuşturanlar, Memleketi saçıp savuranlar hiç sevinmesinler Devlet yaptığı işi yarım bırakmaz ! Unutmayın !

Velhasılı kelam yayınlanan kararname ile Amasya Valisi olarak atandı. Yeni görevi kut'lu ola.

Bazı paylaşımlarda Ardahan'ın efsane valisi, bazı paylaşımlarda ise kentin babası yorumlarına yer verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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