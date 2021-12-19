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Ardahanlı üreticilere müjde, destek ödemeleri başladı

Ardahanlı üreticilere müjde, destek ödemeleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ardahan'da bu yıl içerisinde yaşanan kuraklık ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanması için kuraklık desteği ödemeleri yapılmaya başlandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da bu yıl içerisinde yaşanan kuraklık ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanması için kuraklık desteği ödemeleri yapılmaya başlandı. İldeki 4.891 işletme ile 1904 çiftçinin hesabına toplamda, 10 milyon 444 bin 868,26 TL para yatırılacak.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ardahan genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Ardahanlı üreticilere yapılacak olan destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu kapsamda Ardahan'daki 4.891 işletmeye ait 126.072,45 dekar alanda 5.944.868,26 TL kuraklık kaybı destekleme ödemesi 17 Aralık Cuma günü itibariyle T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Destek ödemeleri kapsamında ayrıca, 2021 yılı Doğal Afetlerden (Sel, Dolu) zarar gören çiftçi ve yetiştiricilere, zararları karşılanmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sahada yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları baz alınarak Ardahan valiliğince Cumhurbaşkanlığından İl Acil Destek ödeneği kapsamında 20.08.2021 ve 21.09.2021 tarihlerinde ödenek talep edilmiş olup, 1904 çiftçiye toplamda 4.500.000 TL Ardahan'a tahsis edildi. Önümüzdeki günlerde afetzede çiftçilerin hesaplarına aktarılması planlanmıştır." denildi. - ARDAHAN

Ardahanlı üreticilere müjde, destek ödemeleri başladı

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