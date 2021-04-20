Ardahanlı Ülkücülerden 200 aileye yardım eli

Ardahan Ülkü Ocakları tarafından, 'Ramazanın bereketi paylaşmaktır' sloganıyla yardım bekleyen ailelere Ramazan yardımları yapılıyor.

Ardahan Ülkü Ocakları tarafından, 'Ramazanın bereketi paylaşmaktır' sloganıyla yardım bekleyen ailelere Ramazan yardımları yapılıyor.

Ülkü Ocakları, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmaya devam ediyor. 'Ramazanın bereketi paylaşmaktır' sloganıyla yardım bekleyen ailelere Ramazan coşkusunu taşıyan Ülkü Ocakları, gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan Ramazan kolileri adreslerine ulaştırılıyor.

Ardahan Ülkü Ocaklar Başkanı Serkan Yıldız, her zaman olduğu gibi Ramazan kolisi dağıtma görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Çok şükür Rabbim bu Ramazan'a bizi ulaştırdı. Veren el ile alan el arasındaki köprü vazifesini devam ettireceğiz. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da insanları gıdasız bırakmamaya çalışacağız. Bu konuda bizlere katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldız, yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini da sözlerine ekledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı