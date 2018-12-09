Ardahanlı Öğrencilerin Başarısı Gururlandırdı

İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması "2018 MakeX Türkiye Şampiyonası"nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere gittikleri Çin'de ilk 10'a girmeyi başardı.

Robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan "Mavi Gezegen" adlı proje ile Türkiye birincisi olan 23 Şubat Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik grup, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Çin'de 7 Aralık Cuma günü başlayan ve bugün sona eren yarışmaya, 16 ülkeden 350 takım katıldı. "Mavi Gezegen" projesi, yarışmada ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine, cuma günü başlayan yarışmanın bugün sona erdiğini söyledi.

Türkiye'yi temsil eden Ardahanlı öğrencilerin gösterdiği başarının önemine işaret eden Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz Türkiye'yi temsil ettiler. Çok sayıda ülkeden gelen 350 takım arasında ilk 10'a girmek bizim için çok büyük bir başarı. Bu sonucun öğrencilerimizdeki hedefi daha da büyüteceğine inanıyorum. Bugüne kadar gösterdikleri başarıdan dolayı kendilerini şimdiden bir kez daha tebrik ediyorum."